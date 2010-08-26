Амосову призначили гендиректором концерну "Ядерне паливо"

Кабінет міністрів України призначив Тетяну АМОСОВУ генеральним диретором Державного концерну "Ядерне паливо". Відповідне розпорядження КМУ від 25 серпня №1665-р оприлюднене на урядовому сайті.

Раніше Кабмін звільнив з посади генерального директора Держконцерну "Ядерне паливо" Володимира РЕДЬКА.

Довідка УНІАН. У квітні 2008 року Кабмін прийняв рішення створити державний концерн "Ядерне паливо". У вересні того ж року був зареєстрований статут концерну, відповідно до якого до складу об'єднання увійшли держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", "Дирекція підприємства, яке створюється на базі Новоконстянтинівського родовища уранових руд", ДП "Смоли", "Дніпровський завод прецизійних труб" та "Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології".