В "Укрнафті" новий глава наглядової ради

Акціонери ВАТ "Укрнафта" на своїх зборах сьогодні, 26 серпня, ухвалили рішення звільнити з поста голову наглядової ради компанії Ігоря ДІДЕНКА і призначити на цей пост Євгена БАКУЛІНА, який займає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це УНІАН повідомив один з учасників зборів.

Акціонери ВАТ "Укрнафта" також ухвалили рішення вибрати в наглядову раду компанії ще трьох представників "Нафтогаза України" - Євгенія КОРНІЙЧУКА, Валентина ФРАНЧУКА, а також Едуарда ШВИДКОГО ("Газ України") і Сергія ВИНОКУРОВА ("Укртрансгаз").

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

У 2009 році «Укрнафта» скоротила чистий прибуток на 73,7%, у порівнянні з 2008 роком – до 378,783 млн. грн.