Експерт: Ціни на газ для України знизяться за умови передачі ГТС "Газпрому"

Зниження ціни на газ для України можливе при передачі під контроль «Газпрому» української ГТС – російський експерт

Подальше зниження ціни на газ для України можливе при передачі під контроль «Газпрому» української газотранспортної системи.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН у РФ висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СИМОНОВ (Росія).

«Зараз Україна хоче нову знижку на газ. Виникає питання – «за що?». Єдиним елементом платежу, на мій погляд, може виступати контроль над ГТС України», - сказав К.СИМОНОВ.

За його словами, Росія наполягала завжди на збереженні діючого газового контракту від 19 січня 2009 року і вже пішла на досить серйозні поступки. Зокрема, відмовилася від штрафів за неспожитий газ, які передбачалися цією угодою. При цьому він додав, що обсяг цих штрафів перевищує 8 млрд. дол.

Окрім цього, підписавши Харківську угоду, Росія відмовилася від експортного мита на газ, що поставляється до України. За його словами, відмова від мита і як результат знижка на 30% або 100 дол. за тис. куб. є платою за те, що формула ціни збереглася.

Водночас, К.СИМОНОВ відзначив, що, дійсно, контракти від 19 січня були укладені таким чином, що їх можна трактувати як більш вигідні для Росії. Наприклад, як основний товарний ринок прив`язки ціни на газ для України було взято Італію, де ціна на газ одна з найвищих в Європі.

«Тут можна погодиться з тим, що діючий контракт більшою мірою влаштовує російську сторону», - сказав він. Проте в цьому контракті використано принцип, який лежить в основі всіх довгострокових контрактів в Європі, зазначив він.

К.СИМОНОВ вважає, що зберегти формулу ціни треба, але можна прив`язати український газовий ринок до німецького ринку, і відняти вартість транспортування.

«Україна може говорити про зміну ринку прив`язки, але тоді виникає питання, що робити з Харківським договором і тою 30% знижкою, що була слідом за цим. Коли Україна вже одержує знижку, звичайно, можна вимагати зниження ціни далі, але тоді виникають ризики того, що перегляд торкнеться не тільки контракту від 19 січня, але й Харківської угоди. У такому разі результат може бути не дуже оптимістичним для України», - сказав К.СИМОНОВ.

На його думку, питання зниження ціни на газ у будь-якому разі вирішуватиметься комплексно.

«Кажучи про ціну на газ, завжди треба думати, що буде з ГТС України в майбутньому», - сказав він. Експерт додав, що переговори про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» поки що нічим не завершилися.

На його думку, для України створення якоїсь інтеграційної моделі вигідно, оскільки у разі будівництва «Південного потоку» транзитна труба буде не потрібна.

«Це найбільш вигідне обопільне рішення і для Росії. Будівництво «Південного потоку» досить дороге, і виникають сумніви, чи буде цей проект економічно вигідний. Україна у такому разі збереже свої транзитні можливості. Але поки труба залишається у власності України і зберігає монополію, ніяких гарантій спокійного транзиту для РФ не буде», - вважає К.СИМОНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. «Ми ставимо за мету переглянути дуже невигідну для України угоду з Російською Федерацією, і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів у необхідності це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду зазначив, що в першу чергу в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що Україна купує у Росії.