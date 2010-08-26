Соколовський: Газові контракти слід не коригувати, а укладати нові

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що пройшов час критикувати попередній уряд України й російську сторону за підписані в 2009 році газові контракти, а їх необхідно відміняти й укладати нові.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

"Думаю, що зараз уже пройшов час говорити про провину старого уряду або ж російської сторони за невигідні контракти. У нової влади було достатньо часу, щоб змінити ситуацію. Сьогодні варто було б говорити вже не про перегляд, а анулювання старих контрактів й укладення нових, на умовах, які б не ущемляли жодну із сторін", - відзначив експерт.

Прийнятним варіантом Б.СОКОЛОВСЬКИЙ вважає повернення до домовленостей, досягнутих екс-президентами України і Росії Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ у лютому 2008 року. "Йдеться про поступовий упродовж 3-5 років перехід на ринкові ціни на транзит і закупівлю газу і створення двох СП для доставки газу до кордону і продажу його на внутрішньому ринку. Причому цим СП не повинні передаватися національні активи. Тим паче, що перед виборами нова влада обіцяла це зробити. Або тоді росіяни давали якісь обіцянки, які зараз не виконують? Якщо так - то скажіть про це відверто. А якщо з Росією таких домовленостей не було, то ці обіцянки були звичайним замилюванням очей", - сказав експерт.

Він нагадав про існування базової українсько-російської угоди 1997 року, де йдеться про неприпустимість будь-яких економічних утисків сторін при співпраці у газовій сфері.

"Це слабка, та все ж підстава, щоб розірвати ці контракти й укласти нові на взаємоприйнятних умовах", - відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Російською Федерацією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. «Ми ставимо за мету переглянути украй невигідну для України угоду з Російською Федерацією, і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів в необхідності це зробити», - сказав Н.Азаров.

Глава уряду відзначив, що в першу чергу в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що його Україна купує у Росії.