Газпром подвоїв поставки газу в Туреччину

Поставки газу в Туреччину, які здійснює "Газпром" через "Блакитний потік", збільшені майже удвічі - до 37 мільйонів кубометрів на добу через вибух на газопроводі з Ірану, повідомив у четвер РИА Новости офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов. "Вибух, що стався 25 серпня на газопроводі в турецькій провінції Агрі, який забезпечує потік природного газу з Ірану до Туреччини, зумовив ще більшу потребу турецької сторони в газі з Росії. Добові обсяги поставок через "Блакитний потік" збільшуються до 37 мільйонів кубометрів, тобто практично удвічі", - сказав С.Купріянов.

"Газпром" не вперше йде назустріч проханням турецьких партнерів і збільшує добові поставки у випадках, коли виникають аварії чи інші труднощі з отриманням газу з інших джерел, відзначив він.

Крім того, поставки газу в Туреччину групою "Газпром" газопроводом "Блакитний потік" зростають у зв`язку з поступовим відновленням турецької економіки після кризи, додав С.Купріянов.