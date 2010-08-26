«Нафтогаз» цього року планує додатково одержати 3 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» розраховує до кінця поточного року додатково одержати 3 млрд. грн. в результаті підвищення роздрібних цін на газ для населення на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови НАК «Нафтогаз України» Юрій КОЛБУШКІН сьогодні під час зустрічі представників Федерації профспілок України з представниками уряду.

«Загалом ми до кінця цього року одержимо 3 млрд. грн. (від підвищення цін – УНІАН), і все це піде на розвиток газової галузі», – сказав Ю.КОЛБУШКІН.

За його словами, підвищення цін для населення, зниження цін на імпортований газ, а також інші заходи, яких вживає уряд, дасть змогу зменшити дефіцит бюджету «Нафтогазу» до 7,3 млрд. грн. порівняно з планованими 40 млрд. грн. на початку поточного року.

За словами представника компанії, в 2011 році бюджет «Нафтогазу» очікується бездефіцитним.

Нагадаємо, 13 липня 2010 року Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, які забезпечують опалювання й гаряче водопостачання населенню.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ц.р. міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує завершити поточний рік з дефіцитом не більш як 1% ВВП.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що дефіцит «Нафтогазу» на кінець поточного року становитиме 10 млрд. грн.

4 серпня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомив, що Кабінет Міністрів України прийняв за основу фінансовий план НАК на 2010 рік. При цьому він дав зрозуміти, що дефіцит, що закладається в проект фінплану, буде меншим ніж 10 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України своєю постановою №713 від 4 серпня ц.р. затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.