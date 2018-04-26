Соколовський: "Українсько-російські газові контракти треба не переглядати, а анулювати"...

Час критикувати когось за підписані у 2009 році українсько-російські газові контракти вже минув, заявив в інтерв`ю УНІАН експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Оскільки Росія поки пропонує неприйнятні для України варіанти корегування документів, контракти слід не переглядати, а анулювати й укладати нові.

- Богдан Іванович, сьогодні в Україні і в Росії знову активізувалася тема перегляду газових контрактів. Як Ви вважаєте, чи означає це, що перегляд все ж таки відбудеться незабаром?

- Я думаю, що сьогодні варто було би говорити вже не про перегляд, а про анулювання старих контрактів (від 2009 р. - ред.) і укладення нових, на умовах, які би не утискали жодну зі сторін. Варіант – це повернутися де-факто до тих домовленостей, які досягли український і російський президенти Віктор Ющенко і Володимир Путін у лютому 2008 року. Йдеться про поступовий, протягом 3-5 років, перехід на ринкові ціни на транзит і закупівлю газу і створення двох СП для доставки газу у межу і продаж його на внутрішньому ринку. Причому цим СП не повинні передаватися національні активи.

Думаю, що зараз вже пройшов час говорити про якусь провину колишнього українського уряду або ж російської сторони за невигідні контракти. У нової влади було достатньо часу, щоби змінити ситуацію. Тим паче, що перед виборами нова влада обіцяла це зробити. Але поки на краще для нас нічого не змінилося. Чи тоді росіяни давали якісь обіцянки, які зараз не виконують? Якщо так – то скажіть про це відверто. А якщо з Росією таких домовленостей не було, то ці обіцянки були звичайним замилюванням очей.

У нас є базова українсько-російська угода 1997 року, де чорним по білому написано, що не має бути жодних економічних утисків. Це слабка, але все ж таки підстава щоби розірвати ці контракти і укласти нові на взаємоприйнятних умовах.

- Чи відомі Вам умови, на яких російська сторона могла би піти на зміну формули визначення ціни на газ з метою її зменшення?

- У мене є достовірна інформація, що Росія пропонує збільшити обсяг закупівлі газу до 75 млрд кубів у рік (зараз Україна купує 55 млрд. куб - ред.). І це підтверджує те, що її цікавить наш ринок газу, енергоринок, який продовжуватиме діяти без впровадження енергозберігаючих технологій. Інакше, навіщо нам такі обсяги газу?

- Українська сторона розглядає такий крок як можливий варіант?

- Наша сторона, зокрема, міністр палива і енергетики Юрій Бойко поки дотримується більш-менш прагматичної позиції, і на такий крок іти не має наміру. А інша група, яка готова все здавати, у тому числі, й ГТС на невигідних умовах, також не є прихильницею збільшення обсягів закупівлі. Така умова знищує нашу видобувну галузь і робить недоцільним проведення реформування і модернізації газового сектору з метою скорочення споживання газу.

- А що це за "друга група", яка готова здавати ГТС?

- Це група, яка готова все віддати, щоби не дратувати сусіда і зберегти свої активи. Люди, які не особливо зацікавлені в енергетичній незалежності України, а більше уваги приділяють досягненню сьогохвилинних економічних успіхів і прагнуть за всяку ціну укріпити своє нинішнє політичне становище у владі.

- Бойко буде в Москві вже завтра. То на які поступки може піти Україна?

- Схоже на те, що готовність України зводиться до того, щоби створювати на невигідних для нас умовах СП з передачі Росії ГТС з метою, щоби росіяни мали прямий доступ до нашого споживача. В усякому разі, українська сторона, наскільки я знаю, не висуває ніяких аргументів проти такого варіанту.

Росія, зі свого боку, зацікавлена в тому, щоби підписувати зараз довгострокові контракти з нашими споживачами і фактично зобов`язати металургів і хіміків на багато років купувати великі обсяги газу. Такий варіант ніяк не сприятиме проведенню реформ для підвищення енергозбереження і виконання програми Януковича з економічного розвитку України в цілому.

- Спасибі за інтерв`ю.

Розмовляв Юрій Дощатов (УНІАН)