Росія пропонує неприйнятні умови для зниження ціни на газ – Соколовський

Росія на даному етапі пропонує Україні неприйнятні умови для зниження ціни на газ.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«У мене є достовірна інформація, що Росія пропонує збільшити обсяг закупівлі газу до 75 млрд. кубів. І це підтверджує те, що її цікавить наш ринок газу без впровадження енергозберігаючих технологій. Інакше навіщо нам такі обсяги газу?» - сказав експерт.

При цьому він зазначив, що українська сторона не погоджується на такий варіант.

"Наша сторона, зокрема, міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО поки що займає більш-менш прагматичну позицію і на такий крок йти не має наміру. Й інша група, яка готова все здавати, зокрема й ГТС на невигідних умовах, також не є прихильником збільшення обсягів закупівлі. Така умова губить нашу видобувну галузь і робить недоцільним проведення реформування і модернізації газового сектора з метою скорочення споживання газу», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. Разом з тим він зазначив, що Україна демонструє готовність створити на невигідних умовах СП з передачі Росії ГТС для того, щоб росіяни мали прямий доступ до внутрішнього ринку газу.

«У всякому разі, українська сторона, наскільки я знаю, не висуває жодних аргументів проти такого варіанту», - сказав експерт.

Росія, сказав він, зі свого боку, зацікавлена в тому, щоб підписувати зараз довгострокові контракти з українськими споживачами і фактично зобов`язати металургів і хіміків на багато років купувати великі обсяги газу. «Такий варіант ніяк не сприятиме проведенню реформ для енергозбереження і виконанню програми економічного розвитку Віктора ЯНУКОВИЧА», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.