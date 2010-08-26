У ПСГ закачано 20 млрд. куб. м газу

В українські підземні сховища газу (ПСГ) закачано 20 млрд. кубометрів газу.

Про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови НАК «Нафтогаз України» Юрій КОЛБУШКІН.

За його словами, обсяг покупки імпортного газу в серпні поточного року складе 2,8-3 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, до початку нового опалювального сезону НАК «Нафтогаз України» планує накопичити в ПСГ близько 27 млрд. куб. м газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.