На шахті в Донецькій області загинув гірник

Сьогодні в Донецькій області на шахті №22 «Комунарська» (ВАТ «Шахтоуправління «Донбас», м. Ждановка) загинув гірник очисного забою 1977 року народження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на інспектора праці ЦК ППВП Володимира САМОЙЛЕНКА.

За його словами, трагедія сталася вночі о 2.10 в 11-й західній лаві пласта К5, яка знаходиться на демонтажі. Після демонтажу секції гірник встановлював на її місці дерев`яну стійку тимчасової крепи, й у цей момент сталося обвалення порід крівлі – на гірника вивалилася глиба породи.

«Допомогти, на жаль, йому вже було неможливо, смерть настала миттєво. За попередніми даними, при обваленні гірник отримав перелом основи черепа», - сказав В.САМОЙЛЕНКО.

У загиблого сиротою залишився син 2005 року народження.

Більш точні обставини трагедії з`ясовуються комісією спеціального розслідування, зазначили в профспілці.