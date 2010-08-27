КМДА розрахується за газ векселями

Кабінет Міністрів України погодив пропозицію Київської міської державної адміністрації щодо видачі векселів у рамках бюджетного асигнування на 2010 рік для погашення заборгованості столичного бюджету з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію і її собівартості.

Це передбачено урядовою постановою від 18 серпня 2010 року №721 "Про проведення вексельних розрахунків з відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію", текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Крім того, цією постановою уряд затвердив порядок видачі у 2010 році органами місцевого самоврядування Києва векселів, їх обороту і погашення.

Цей порядок визначає механізм видачі простих векселів для оформлення зобов'язань бюджету м. Києва, які виникли у зв'язку з різницею фактичної вартості теплової енергії, яку виробляли, транспортували і поставляли населенню, підприємствам установам та організаціям, а також їх оборот і погашення.

У векселях передбачають, що на суму, яка підлягає сплаті, щомісячно нараховуються відсотки у розмірі облікової ставки Національного банку, до яких додаються 5% річних. Відсотки нараховуються з дати обліку векселів банком.

Перелік підприємств, зобов'язання перед якими оформляються векселями, визначає Київська міська рада.

Термін платежу за векселями, який вноситься щомісячно рівними частинами, - встановлена дата, але не раніше 1 жовтня у 2011 році і не пізніше 1 червня 2013 року.

Векселі реалізовуються на бездисконтній основі.

Кошти, отримані від реалізації векселів, перераховують не пізніше наступного дня після їх отримання для погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий природний газ.

Погашення векселів здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва.