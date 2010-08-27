Апеляційний суд залишив Діденка під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього першого заступника НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу винесла сьогодні на апеляцію адвокатів І. ДІДЕНКА колегія суддів вказаного суду, підтвердивши таким чином постанову Печерського районного суду столиці, яким І. ДІДЕНКУ за поданням слідчого СБУ був продовжений до трьох місяців термін утримання під вартою.

Як зазначено у постанові, "аргументи адвокатів І.ДІДЕНКА про зміну йому запобіжного заходу не знайшли підтвердження під час апеляційного розгляду скарги".

Також суд не взяв до уваги і залишив без розгляду клопотання адвокатів і самого І. ДІДЕНКА про зміну останньому запобіжного заходу з арешту на звільнення з-під варти через внесення грошової застави, суму якої повинен був би визначити суд, або на звільнення на поруки 26 народних депутатів.

Суддя оголосив постанову у присутності самого обвинувачуваного, якого доставили в зал суду під конвоєм у складі 8 озброєних військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України.

Даючи пояснення під час судового засідання, І. ДІДЕНКО двічі давав відведення складу колегії суддів. Спочатку він мотивував свою вимогу їх заангажованістю, а відповідно неможливістю належним чином неупереджено розглянути апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу.

"Я вважаю, що ви абсолютно заангажовані, і рішення можете прочитати зараз. Тому не довіряю усім вам. У мене є інформація, що ви вже у суботу вранці, до того як надійшли документи скарги, готові були розглянути апеляцію", - сказав І. ДІДЕНКО, аргументуючи своє відведення суддям.

Порадившись, колегія суддів не знайшла підстав для задоволення його клопотання.

В іншому випадку обвинувачений звернувся із заявою про відведення усім суддям у зв'язку з тим, що його адвокатам відмовили в задоволенні клопотання щодо фіксації ходу судового процесу технічними засобами. Суд також відхилив це відведення з тих же причин, що і попередні.

Крім того, даючи пояснення у судовому засіданні з приводу висунених йому звинувачень, І. ДІДЕНКО сказав: "Я втягнутий в політичне розбирання. Те, що відбувається зараз, нормальне політичне розбирання. Так вона відбувається в усіх країнах світу, але не на підставі брехні".

У той же час І. ДІДЕНКО звернувся до суду з проханням звільнити його з-під варти, з'єднавши усі інші запобіжні заходи, передбачені законом, зокрема, підписку про невиїзд, внесення грошової застави, узяття на поруки. "Я пропоную скомбінувати усі заходи і залишити можливість, щоб я приїжджав до слідства. Я готовий кожен божий день, включаючи суботу і неділю, приходити в СБУ о 8 ранку і до 22.00, і відповідати на їх питання", - сказав І.ДІДЕНКО.

Він також зазначив, що готовий здати закордонний паспорт, а також паспорт громадянина України, щоб суд і слідчі переконалися, що він не має наміру ховатися від слідства.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 12 липня обрав до І. ДІДЕНКА запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці. Суд мотивував своє рішення тим, що І. ДІДЕНКО, маючи високий соціальний статус, оскільки свого часу знаходився на відповідальній посаді, може перешкоджати слідству, тому з метою припинення таких дій, суд виніс ухвалу про його арешт.

І. ДІДЕНКО був затриманий 9 липня у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, порушеній щодо нього 10 червня згідно ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна у особливо великих розмірах) Карного кодексу України. 20 серпня Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня термін його утримання під вартою.