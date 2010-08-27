Нафта подорожчала

Ціни на нафту у п`ятницю ростуть на тлі підвищення американських фондових індексів і очікуваннях аналітиками виступу глави ФРС США Бена Бернанке, повідомляє Bloomberg.

Вартість жовтневих ф`ючерсів на нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 14.43 мск збільшилася на 0,19 долара за баррель, або на 0,3% - до 73,55 долара за баррель. Спотова ціна на нафту марки Brent до 14.54 мск підвищилася на 0,82 долара, або на 1,1% - до 74,98 долара за баррель, повідомляє РИА Новости.

За підсумками четверга вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI складала 73,36 долара за баррель.

У п`ятницю в місті Джексон Хол, штат Вайомінг відбудеться зустріч глав ключових ЦБ світу, в ході якої глава Федрезерва Бен Бернанке виступить з промовою. Аналітики чекають, що будуть вжиті нові заходи для стимулювання американської економіки.

"Доведено, що 70 доларів за баррель – тверди мінімум цін з кінця минулого року", - заявив аналітик BNP Paribas SA з Лондона Гарі Чилінгуїріан (Harry Tchilinguirian).