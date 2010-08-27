"Нафтогаз" і "Газпром" вирішують, що увійде до СП

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР обговорили об`єкти, які можуть бути внесені «Газпромом» і «Нафтогазом» у спільне підприємство.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками робочої зустрічі Ю.БОЙКА і О.МІЛЛЕРА в Москві.

зазначається, що на зустрічі особливу увагу було приділено питанням створення спільного підприємства «Газпрому» й «Нафтогазу України».

«О.МІЛЛЕР і Ю.БОЙКО обговорили об`єкти, які можуть бути внесені компаніями в СП. Сторони зазначили, що переговори щодо створення спільного підприємства знаходяться в просунутій стадії», - йдеться в повідомленні.

Також на зустрічі розглядався хід виконання довгострокових контрактів між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» на постачання й транзит газу, а також перспективи співпраці компаній в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива та енергетики України Юрієм БОЙКОМ повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» й «Нафтогазу» на першому етапі може бути створено на паритетних засадах.

25 червня О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» готовий внести до спільного підприємства з «Нафтогаз України» родовище із запасами 1 трлн. куб. м газу.

20 серпня ц.р. у Москві почався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Міністр палива та енергетики Ю.БОЙКО заявив, що Україна готова внести в СП всю газотранспортну систему й площу Паласа на шельфі Чорного моря. А 25 серпня в Мінпаливенерго України повідомили, що очікують від "Газпрому" пропозиції щодо російських родовищ, які можуть бути внесені в СП.