Cоболєв: Мета влади України у газових переговорах - оборудка з газом RUE

Справжньою метою української влади у газових переговорах з Росією є здійснення оборудки із майже 12 млрд. кубометрами газу «РосУкрЕнерго».

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

“Новий газовий контракт з Російською Федерацією потрібен українській владі лише для одного – для проведення оборудки з майже 12 млрд. кубометрів газу «РосУкрЕнерго» в спосіб, коли цей газ буде гарантований по поставках РАО “Газпрому”, а “Газпромом” в свою чергу - “Нафтогазу України”, - зазначив С.СОБОЛЄВ.

За його словами, саме з цієї метою сторони сьогодні обговорюють можливість збільшення обсягів закупівлі російського газу на 20 млрд. кубометрів.

За оцінкою С.СОБОЛЄВА, дана схема “дає можливість фактично заробити ФІРТАШУ від 1 до 1,5 млрд. дол.”.

С.СОБОЛЄВ також висловив упевненість, що апеляційний суд підтвердить рішення Шевченківського районного суду Києва, який, в свою чергу, підтвердив вердикт Стокгольмського арбітражу про те, що «Нафтогаз» зобов`язаний повернути компанії «РосУкрЕнерго» газ.

Як повідомлялося, сьогодні в деяких ЗМІ з’явилась інформація, що НАК "Нафтогаз України" і «РосУкрЕнерго» нібито вже погодили схему повернення 12 млрд. кубометрів газу.

Суперечка між компаніями має бути розглянута у Вищому господарському суді, і в разі рішення на користь «РосУкрЕнерго» "Нафтогаз" протягом декількох днів спише газ на користь швейцарської компанії.

Однак потім НАК скористається правом вимоги від «РосУкрЕнерго» 1,7 млрд. доларів за договором переуступки боргу з "Газпромом". «РосУкрЕнерго» нібито поверне цю суму у вигляді газу з розрахунку поточної імпортної ціни 248,72 доларів за тисячу кубометрів - тобто 6,8 млрд. кубометрів, а решту - 5,2 млрд. кубометрів - повинна буде продати на внутрішньому ринку через "УкрГаз-Енерго" з мінімальною націнкою, завдяки цьому більша частина прибутку залишиться на рахунках «РосУкрЕнерго».