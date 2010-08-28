В Україні планується видобувати понад 90 млн. тонн вугілля на рік

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює впевненість, що до кінця 2015 року Україна повинна вийти на рівень видобутку вугілля, який становитиме більш як 90 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму виступі на Всеукраїнських урочистих зборах з нагоди 75-річчя Стаханівського руху та Дня шахтаря, які відбулися сьогодні в м. Стаханов Луганської області.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на сучасному етапі вугледобувна галузь, а відтак і шахтарська праця є важливою складовою забезпечення енергетичної безпеки держави.

«Одним із пріоритетних питань для мене є вирішення проблем у вугільній галузі. Я хочу, щоб кожний працівник був захищений державою», - наголосив Президент.

За словами глави держави, він постійно працює у контакті з профільним міністерством, урядом з метою виконання завдання і стабілізації ситуації у вугільній промисловості, відновлення добувного потенціалу, модернізації шахт та підвищення престижу шахтарської праці.

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, державним бюджетом на поточний рік передбачено близько 8 млрд. грн. на реформування та розвиток вугільної галузі України.

Президент також заявив, що реформи у вугільній галузі також серйозно торкнуться її виробничої сфери.

«Урядом вже розроблена нова редакція державної програми «Українське вугілля», яка передбачає корінне оновлення основних фондів промисловості та наступний розвиток діючих шахт», - заявив глава держави.

Він констатував, що реалізація цієї програми дасть можливість забезпечити збільшення обсягів добування вугілля до кінця 2015 року на рівні більш як 90 млн. тонн на рік.