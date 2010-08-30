Ціни на бензин в Україні не змінилися

З 20 по 27 серпня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі "А-95" (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 20 по 27 серпня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збереглися на такому рівні: на бензин А- 80 - 6,95 грн./л, на бензин А- 92 - 7,31 грн./л, на бензин А- 95 - 7,63 грн./л, на дизельне паливо - 6,88 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.