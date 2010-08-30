Кабмін збільшив кількість членів НКРЕ

Кабінет міністрів України призначив членом Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Валерія КАЛЬЧЕНКА.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №1707 від 27 серпня ц.р, текст якого розміщений на урядовому порталі.

Таким чином, уряд збільшив кількість членів комісії з п`яти до шести.

Нагадаємо, членами комісії також є її голова Сергій ТІТЕНКО, Юрій АНДРІЙЧУК, Віктор МЕРКУШОВ, Сергій ДУНАЙЛО і Костянтин ТЕЛИЧКО.

В.КАЛЬЧЕНКО очолював НКРЕ з лютого 2005 року по серпень 2006 року, а також з грудня 2007 року по березень 2010 року.

Довідка УНІАН. НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб`єктів природних монополій в електроенергетиці, нафтогазовому комплексі і в сфері теплопостачання.