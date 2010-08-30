Реалізація бензину через АЗС зросла на 0,8%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6308 одиниць, у липні 2010 року збільшилася на 0,8%, у порівнянні з липнем 2009 року, до 354,4 тис. тонн, а дизельного палива на 7,7% – до 160,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні наголошується, що в обсязі реалізованого бензину 55% доводилося на продаж бензину марки А-94-98, 38,8% – А-90-93, 6,2% – А-72-80.

У липні через мережу АЗС було продано уроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 4,888 млрд. грн., з яких 3,574 млрд. грн. (73,1%) складав роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,314 млрд. грн. (26,9%), – від продажу дизельного палива.

На 1 серпня на АЗС в залишках налічувалося 131,2 тис. тонн бензину і 58,5 тис. тонн дизельного палива.