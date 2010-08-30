Янукович запросив Німеччину до реконструкції української ГТС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував Німеччині взяти участь в реконструкції української газотранспортної системи.

Про це В. ЯНУКОВИЧ заявив на спільній прес-конференції з Федеральним канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ, яка відбулася сьогодні після їх зустрічі в Берліні.

"Сьогодні я ще раз переконався у тому, що Німеччина для України є стратегічним партнером в Європейському Союзі, з яким ми можемо працювати, обговорюючи і вирішуючи спільно багато різних напрямів, які є взаємовигідними для України і Німеччини", - сказав Президент України.

Як зазначив глава держави, одним з найбільш актуальних питань українсько-німецьких стосунків є сфера енергетичної безпеки і розвитку української газотранспортної системи.

"Це дуже важливе питання, дискусія навколо якого має бути відкритою, прозорою. І, безумовно, ми повинні знайти ті рішення, які зроблять неможливим питання нестабільності постачань газу в Європу", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що для України це принципово: "Україна хоче і буде надійним партнером як для Росії - власника газу, так і для споживача - країн Європейського Союзу".

У зв'язку з цим Президент України заявив, що українська сторона бачить Німеччину партнером в майбутньому процесі реконструкції ГТС.

"Таку пропозицію я сьогодні зробив", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.