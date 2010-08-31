Казахстан зацікавлений у відновленні транзиту нафти через Україну

Казахстан зацікавлений у відновленні транзиту своєї нафти через територію України.

Про це повідомив посол республіки Казахстан в Україні Амангельди Жумабаєв.

Він уточнив, що це питання буде обговорюватися під час візиту президента цієї країни Нурсултана Назарбаєва в Україну, запланованого на 14-15 вересня.

Зокрема, за його словами, мова буде йти про відновлення щорічного транзиту через територію України близько 6 мільйонів тонн нафти від якого Україна відмовилася при попередньому уряді.

"Тепер ми хочемо назад, щоб 6 мільйонів тонн пройшли через територію України", - сказав посол.

При цьому дипломат висловив подив з приводу рішення "Укртранснафти", що припинила дію договору про транзит, що приносив 100 мільйонів доларів на рік до державного бюджету України.

Жумабаєв зазначив, що можливість відновлення прокачування через територію України енергоресурсів в такому обсязі потребує обговорення, оскільки Казахстан вже погодив прокачування даного обсягу з Росією.

Посол уточнив, що зараз закінчується узгодження плану офіційного візиту президента.

За його словами, вже відомо, що в рамках візиту відбудуться зустрічі з президентом України і іншими представниками керівництва країни, а також планується відвідання Назарбаєвим ряду об`єктів в Україні.

У рамках візиту також будуть обговорюватися можливості двосторонньої співпраці, зокрема, крім нафтогазових питань, співпраця в ядерній енергетиці, використання "Байконура" для спільних запусків.

Також сторони обговорять питання співпраці в сільському господарстві, зокрема переробки в Україні казахської сільгосппродукції і можливості постачань до Казахстану української сільгосптехніки.