Україна придбає у Китаю плавучу бурову установку

Україна придбає у Китаю самопідйомну плавучу бурову установку (СПБУ) для видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного й Азовського морів.

Про це повідомив міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО в інтерв`ю «5 каналу».

«Ми купуємо бурову платформу на умовах товарного кредиту в китайської компанії, провели відповідний тендер. Дуже вигідні умови, практично ми отримуємо її в лізинг», – сказав він.

За словами міністра, Україна та Китай також обговорюють питання безпосередньої участі китайських нафтогазовидобувних компаній у розробці українського морського шельфу.

«Ми зараз дуже швидко йдемо вперед із залучення партнерів з розробки цих шельфових родовищ. Це витратні й ризиковані проекти, тому ми залучатимемо провідні компанії світу, й ми це вже робимо», – сказав Ю.БОЙКО.

Він також повідомив, що Україна та Китай планують підписати меморандум про фінансування будівництва в Україні парогазової електростанції, а також почати співпрацю у сфері енергоефективності.

«Ми підпишемо меморандум про фінансування будівництва парогазової станції на нашій території, меморандум про співпрацю в енергоефективності. У нас широкий спектр питань, який має конкретні фінансові рамки», – зазначив Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, на початок вересня ц.р. заплановано державний візит Президента України до Китаю.