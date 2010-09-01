Азаров: Діюча газова угода вигідна лише Росії

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про наявність аргументів для перегляду газової угоди з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам в селі Щасливе Бориспільського району Київської області після відвідин місцевої школи і участі в урочистостях з нагоди Дня знань 1 вересня.

«Угода, яку ТИМОШЕНКО підписала, і формула 450 доларів відразу ж ставиться за основу – ця формула не відповідає реаліям сьогоднішнього ринку, тому шукатимемо аргументи. У нас є ще час переконувати наших російських партнерів, і я думаю, що ми знайдемо компромісне рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр вважає, що діюча угода вигідна лише російській стороні.

Коментуючи вчорашню заяву глави російського уряду Володимира ПУТІНА про небажання російської сторони переглядати угоду, М.АЗАРОВ сказав: «Як же вона їм сподобалося ця угода, що ніяк не хочуть переглядати, говорять – вона вигідна. Але питання: для кого? Якщо вона для них вигідна, то для нас вона яка? Відповідь проста».

М.АЗАРОВ сказав, що Україна веде переговори з Росією щодо перегляду газової угоди. «Ці переговори непрості, складні, але у нас немає іншого виходу», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня в Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня М.АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. «Ми ставимо за мету переглянути вкрай невигідну для України угоду з Російською Федерацією і наполегливо переконуватимемо наших російських партнерів в необхідності це зробити», - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду відзначив, що, в першу чергу, в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що купує Україна у Росії.

В.ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

В інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня він сказав: «Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну куди ще? І так достатньо».

Водночас В.ПУТІН вважає нормальним, що керівництво України хоче домовитися про подальше зниження ціни. «Ви знаєте: продавець хоче продавати дорожче, покупець завжди хоче купити дешевше», - сказав російський прем`єр.

В.ПУТІН переконаний, що знижка, яку Україна одержує в обмін на продовження термінів базування Чорноморського флоту РФ в Криму, чимала. «Це дуже дорога ціна», - сказав він.

Він зазначив, що Росія пішла на такий крок з трьох причин.

«Перше міркування – питання стратегічного характеру. ВМС Росії традиційно присутні в Криму і Севастополі. І ми вважаємо, що РФ зацікавлена в своїй присутності там ще на достатній час», - сказав В.ПУТІН.

«Друге – це зміцнює довіру між двома країнами. І це не просто держави. В Україні 17 млн., здається, тільки офіційно за переписом пишуться росіянами. І кожен, напевно, практично розмовляє російською. І тому підтримувати такий рівень довірчості наших відносин міждержавних, включаючи військову компоненту, дуже важливо», - додав він.

За словами глави уряду РФ, третя причина – «це певною мірою підтримка самої України».

«Тому що ось ці 3-4 млрд. на рік, які Україна недоплачує Росії та які недоодержує російський бюджет, - це наш внесок на підтримку економіки дружньої нам держави. Ми вважаємо, що це вкладення в майбутнє. У майбутнє російсько-українських відносин», - сказав В.ПУТІН.