Візит Януковича до Німеччини сприяв посиленню енергобезпеки ЄС - словацький експерт

Візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Федеративної Республіки Німеччини сприяв посиленню енергетичної безпеки Європи.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив провідний словацький політичний експерт, президент Інституту суспільних проблем (м. Братислава) Григорій МЕСЕЖНІКОВ.

Експерт констатував, що у Словаччині перший офіційний візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до ФРН привернув значну увагу політиків та експертів, які ретельно аналізують його підсумки.

“Це є важливою подією, адже Німеччина є великою, провідною, впливовою державою Європейського Союзу, а Україна – сусід Словаччини”, - зауважив він.

За його словами, Словаччину насамперед цікавить зовнішня і внутрішня політика нового керівництва Україні з огляду на наміри продовжувати співробітництво з Євросоюзом, зокрема, в енергетичній сфері.

“Природно, що Словаччина зацікавлена у зміцненні українських позицій в регіоні, продовженні демократичного суверенного розвитку держави та курсу на євроінтеграцію”, - підкреслив Г.МЕСЕЖНІКОВ.

Він також зауважив, що заяви Федерального канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ стосовно України, виголошені 30 серпня у Берліні, можна ототожнювати із офіційною позицією Євросоюзу.

Г.МЕСЕЖНІКОВ вважає, що готовність Німеччини брати участь у реконструкції української газотранспортної системи, перспективи продовження співпраці з Україною у питанні євроінтеграції є прямими чинниками, які зміцнюють енергетичну безпеку усіх країн ЄС, і Словаччини, зокрема.