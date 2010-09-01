У Фінській затоці розпочали укладання газопроводу "Північний потік"

Компанія-оператор Nord Stream AG приступила до укладання газопроводу "Північний потік" у Фінській затоці, сказано у її повідомленні, повідомляє РІА «Новини».

Роботи здійснює трубоукладальне судно Solitaire компанії Allseas.

"Судно Solitaire почало роботу у Фінській затоці за 7,5 кілометрів від російського берега і продовжить трубоукладку в західному напрямі до кілометрової позначки (Kilometer Point - KP) 300. У січні 2011 року судно переміститься до позначки KP 350 і почне трубоукладку у зворотному напрямі - до KP 300", - зазначено в повідомленні.

Передають, що перед відправленням в Балтійське море судно переобладнали відповідно до вимог проекту Nord Stream в порту Роттердама, при цьому кожна одиниця устаткування пройшла ретельну перевірку.

З травня по вересень 2011 року Solitaire прокладе аналогічну ділянку другої нитки газопроводу. Оснащене системою динамічного позиціонування судно працює без якорів. Вибір такого судна Nord Stream пояснює специфікою цього району Балтійського моря, відомого наявністю великої кількості мін, що залишилися з часів світових воєн минулого століття.

На ділянці від берегової лінії до KP 7,5 обидві нитки газопроводу вже були прокладені трубоукладальним судном Castoro Sei компанії Saipem. Нині воно здійснює трубоукладку у фінських водах в східному напрямі на ділянці між KP 451 і KP 350. Паралельно на мілководій ділянці в Грайфсвальдській затоці в Німеччині трубоукладку веде судно з низьким осіданням Castoro Dieci.

"Будівництво "Північного потоку" ведеться в точній відповідності з графіком. Більше 300 кілометрів першої лінії вже прокладено у водах Балтики; побудовані берегові перетини в бухті Портова поблизу російського міста Виборг, а також у німецького Грайфсвальда", - підкреслює оператор.

До завершення будівництва обох ліній у 2012 році на дно Балтійського моря будуть укладені 202 тисячі обетонованих труб, і протяжність газопроводу "Північний потік" складе 1,224 тисяч кілометрів.