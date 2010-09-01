Створення СП «Нафтогаза» і «Газпрому» може суперечити міжнародним зобов'язанням – Тодійчук

Входження НАК «Нафтогаз України» в спільне підприємство з «Газпромом» може суперечити міжнародним зобов`язанням, узятим на себе Україною.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив президент Київського міжнародного енергетичного клубу "Q-club" Олександр ТОДІЙЧУК, коментуючи переговори між міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКО і главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ щодо створення СП.

На думку О.Тодійчука, ведучи переговори з Росією про створення газового СП, Україна зобов`язана пам`ятати про те, що узяла на себе ряд зобов`язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) і Єврокомісією, підписала Брюссельську декларацію. «Членство в Європейській енергетичній співдружності також припускає певні правила гри. Хтось повинен зібрати всі ці документи воєдино і проаналізувати, чи не порушить Україна обіцянки, дані своїм партнерам. Нас і так вже майже перестали розглядати як послідовного гравця на енергетичному ринку Європи», – підкреслив О.Тодійчук.

Кажучи про українсько-російські переговори щодо зниження ціни на газ, О.Тодійчук відзначив, що головне питання полягає в тому, що Україна повинна дати натомість. «Ми чудово пам`ятаємо, що як Юлія ТИМОШЕНКО в 2009 році, так і нинішній уряд в Харкові підписали з Росією договори на абсолютно несиметричних умовах. Україна у результаті опинялася в програші. Якщо, наприклад, Україна віддасть за пару мільярдів доларів свою газотранспортну систему, то, враховуючи нинішню ціну газу, ми одержимо знижку на декілька років, але де-факто цей газ обійдеться нам дорожче за ринкову ціну», – відзначив О.Тодійчук.

Він також переконаний, що останнім часом в Україні здійснюється послідовна дезінформація населення щодо газових питань. «Навесні цього року нам говорили, що харківські домовленості по газу дозволять ціни для населення не піднімати. Потім нам сказали, що ціна все ж таки підніметься, але тільки 1 серпня поточного року, і більше вона рости не буде. Проте потім на сайті МВФ ми читаємо, що Україна зобов`язалася підвищити ціни на газ для населення і з 1 квітня 2011 року – ще на 50%», – нагадав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня ц.р. голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКО повідомив, що спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу» на першому етапі може бути створене на паритетних основах.

25 червня ц.р. А.Міллер заявив, що «Газпром» готовий внести до спільного підприємства з «Нафтогазом» родовище із запасами 1 трлн. куб. м газу.

20 серпня у Москві почався новий раунд переговорів про створення спільного підприємства «Газпрому» і «Нафтогазу».

Міністр палива і енергетики Ю.Бойко заявив, що Україна готова внести в СП всю газотранспортну систему і площу на шельфі Чорного моря. А 25 серпня в Мінпаливенерго України повідомили, що чекають від "Газпрому" пропозицій по російських родовищах, які можуть бути внесені в СП.

27 серпня міністр палива і енергетики України Ю.Бойко і голова правління ВАТ «Газпром» А.Міллер обговорили об`єкти, які можуть бути внесені «Газпромом» і «Нафтогазом» в спільне підприємство.