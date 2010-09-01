Україна збільшила видобуток вугілля

Вуглевидобувні підприємства України, за оперативними даними, в січні-серпні 2010 року збільшили видобуток рядового вугілля на 3,09%, або на 1,478 млн. тонн, - до 49,225 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві вугільної промисловості України.

Видобуток коксівного вугілля за вісім місяців ц.р. скоротився на 3%, або 514 тис. тонн, – до 16,393 млн. тонн, енергетичного – виріс на 6,5%, або 1,997 млн. тонн, – до 32,832 млн. тонн.

При цьому видобуток вугілля в серпні 2010 року виріс на 8,2%, або на 463 тис. тонн, – до 5,121 млн. тонн, порівняно із серпнем 2009 року.

Підприємства Мінвуглепрому в січні-серпні ц.р. видобули 24,963 млн. тонн рядового вугілля, зокрема коксівного – 5,557 млн. тонн, енергетичного – 19,406 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році вуглевидобувні підприємства України скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком – до 72,219 млн. тонн. Видобуток коксівного вугілля за 2009 рік скоротився на 4,3%, або 1,143 тис. тонн, – до 26,494 млн. тонн, енергетичного – на 8,4%, або 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

Мінвуглепром прогнозує, що за підсумками 2010 року державні шахти наростять видобуток рядового вугілля на 1,8%, або 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.