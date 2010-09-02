«Нафтогаз» видобув перші 100 тис. барелів нафти у Єгипті

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" добула перші 100 тис. барелів (13,5 тис. тонн) нафти з родовища Gharadig у рамках реалізації проекту з освоєння запасів вуглеводнів концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст (Alam El Shawish Еаst) на території Західної Пустелі Арабської Республіки Єгипет.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

У повідомленні зазначають, що за узгодженням з Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією (ЄГНК), НАК "Нафтогаз України" провела роботи з облаштування системи збору і відвантаження нафти для раннього видобутку на родовищі Gharadig і прийому нафти на базі ЄГНК Абу Сенан. ЄГНК надала дозвіл на проведення раннього видобутку нафти в об`ємі до 2000 барелів на добу.

За час реалізації проекту компанією пробурено 12 пошукових і 2 розвідувальних свердловини. Відкрито 5 родовищ вуглеводнів. Сумарні добувні запаси нафти і газу на 3 родовищах оцінюють в 10 млн. тонн умовного палива. Здійснюється оцінка запасів на інших двох родовищах.

НАК "Нафтогаз України" продовжує здійснювати організаційно-правові заходи і виконувати дослідні і технологічні роботи на родовищах з метою нарощування видобутку нафти і газу.

Також компанія зазначає, що успішна реалізація проекту з розвідки і промислової розробки ресурсів вуглеводнів в Єгипті сприятиме прискоренню процесу диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2006 р. між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією і НАК "Нафтогаз України" було укладено Концесійну угоду на проведення нафтової розвідки і розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст (Alam El - Shawish East) в Західній Пустелі АРЄ загальною площею 994 кв. км. Згідно з умовами Концесійної угоди період геологорозвідувальних робіт триватиме до 13 грудня 2011 року.