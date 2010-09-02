Турчинов: Нафтогаз не подавав апеляцію по справі РосУкрЕнерго. У НАК та RUE одні і ті ж власники

НАК "Нафтогаз України" не подавав апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, яке підтверджує вердикт Стокгольмського арбітражу про те, що "Нафтогаз" зобов'язаний повернути компанії "РосУкрЕнерго" газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ.

"НАК "Нафтогаз" не подавав апеляцію у відповідний термін - відмовився від апеляції з цього приводу", - стверджує О.ТУРЧИНОВ.

Він пояснив це тим, що "власники НАК "Нафтогаз" і власники "РосУкрЕнерго" - одні і ті ж люди". "Таке рішення їм, безумовно, вигідне, але воно не влаштовує Україну", - підкреслив О. ТУРЧИНОВ.

Як повідомляли, Шевченківський районний суд Києва 13 серпня ц.р. підтвердив рішення Стокгольмського арбітражного суду, який зобов'язав "Нафтогаз" повернути швейцарській RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометрів газу і виплатити штраф у товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

25 серпня міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО заявив, що "Нафтогаз" подав апеляцію на це рішення Шевченківського райсуду Києва.

"Давно", - відповів тоді міністр на питання, чи подали апеляцію. Інших подробиць він не уточнив.