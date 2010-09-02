«Газпром» очікує від України виконання газових контрактів

ВАТ "Газпром" сподівається, що Україна і надалі продовжуватиме виконувати контрактні зобов'язання щодо газу. Про це заявив під час телефонної конференції у четвер заступник голови "Газпрому" Андрій КРУГЛОВ, передає РІА Новини.

"Ми розраховуємо на стабільне виконання Україною своїх зобов'язань", - сказав А.КРУГЛОВ.

Раніше прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про необхідність перегляду газової угоди з Росією, а згодом висловив надію, що сторони знайдуть компроміс з цього питання.

Нагадаємо, Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному об'ємі розраховується з "Газпромом" за поставлений газ.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки. 24 листопада 2009 року ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік була понижена до 33,75 млрд. куб. м

21 квітня у Харкові голова правління НАК "Нафтогаз України" Євгеній БАКУЛІН і голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР підписали додаток до контракту від 19 січня 2009 року між "Газпромом" і "Нафтогазом" про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках, а також додаток до контракту від 19 червня 2009 року про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на 2009-2019 роки.