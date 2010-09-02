"Газпром" експортує Європі газу на рівні 2009 року

"Газпром" визнав, що експорт газу в далеке зарубіжжя в 2010 році не зросте, незважаючи на відновлення європейської економіки.

Перший заступник начальника департаменту маркетингу "Газпрому" Олександр Міхєєв в ході телефонної конференції для інвесторів підтвердив, що компанія чекає експортувати в 2010 році близько 140 млрд. кубометрів газу, що практично відповідає показнику 2009 року, повідомляє Економічна правда.

Оприлюднена сума на 5 млрд. кубометрів газу нижче прогнозу, оприлюдненого керівництвом "Газпрому" у червні.

На початку 2010 року "Газпром" прогнозував постачання газу до Європи в 2010 році на рівні 160,8 млрд. кубометрів.

Як повідомлялося, "Газпром" відзначає посилення позицій зрідженого природного газу (ЗПГ) у Великобританії та Італії - першому і третьому за обсягом газових ринках Європи.