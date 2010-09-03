Алієв: Росія збільшила закупки газу в Азербайджану у 4 рази

Росія збільшує закупівлі газу в Азербайджану в чотири рази від первинних домовленостей, у майбутньому постачання газу і нафти продовжать рости, заявив у п'ятницю президент Азербайджану Ільхам Алієв на спільній прес-конференції з президентом РФ Дмитром Медведєвим, повідомляє РІА Новини.

"Розраховуємо на збільшення постачань за усіма енергетичними проектами в майбутньому", - сказав Алієв.

У той же час російський лідер зазначив, що Москва і Баку є великими гравцями на світовому енергетичному ринку, при цьому їх інтереси багато в чому співпадають.

"Ми не можемо і не повинні перешкоджати іншим проектам. Ми повинні виокремлювати найцікавіші сфери. Нехай переможуть ті проекти, які приносять прибуток. Ми нікому нічого не нав'язуємо", - сказав Медведєв, відповідаючи на питання про взаємозв'язок збільшення постачань газу в Росію і реалізацією проекту "Набукко", який планується побудувати в обхід Росії для постачань газу з прикаспійських країн в Європу.

Зі свого боку Алієв попросив не політизувати плани збільшення постачань газу в Росію.

"Ми ніколи не розглядали діяльність у газовій сфері як необгрунтовану конкуренцію. Ті умови, які існують в газовій сфері, вони влаштовують нас, я думаю, і російську сторону теж. Це довгострокова стратегічна співпраця", - повідомив Алієв.