Азаров: Україна переконує Росію переглянути газові угоди "по-дружньому"

Україна не домагатиметься від Росії відміни експортного мита на постачання енергоносіїв, щоб понизити ціну на природний газ, котрий імпортується з Росії.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Шантажем ми не займаємося і не займатимемося", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що Україна веде переговори з Росією про перегляд газових угод "наполегливо, по-партнерски, по-дружньому".

"Ми переконуємо їх переглянути, як вони вважають, цей "прекрасний" договір від січня 2009 року про умови постачання газу на 10 років. Вони абсолютно справедливо для себе вважають його прекрасними. Ми з такою ж упевненістю говоримо, що він для нас украй невигідний… Але ми ведемо переговори і говоримо, що якщо наш заклик не буде почутий, тоді ми будемо якісь інші думати механізми, але ми з цим договором 10 років працювати не будемо. І це російська сторона, я думаю, прекрасно розуміє", - заявив М. АЗАРОВ.