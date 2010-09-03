Генпрокуратура назвала складною ситуацію з розрахунками підприємств ТКЕ за газ

Ситуація з розрахунками за спожитий підприємствами теплоенергетики природний газ залишається складною, повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури.

Органи прокуратури проводять перевірки газопостачальних компаній, підприємств теплокомуненерго і житлово-комунального господарства з питань дотримання законодавства щодо розрахунків за спожитий газ.

За результатами перевірок в поточному році прокурорами внесено 1,5 тис. документів реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнено понад 400 посадовців і відшкодовано понад 500 млн. грн.

Здійснюючи конституційну функцію представництва, прокурори за цей період заявили понад 500 позовів про стягнення заборгованості за спожитий газ на загальну суму 20,1 млн. грн. За задоволеними позовами на користь НАК "Нафтогаз України", її дочірніх підприємств, інших газопостачальних організацій стягнуто понад 8,4 млн. грн.

За даними НАК "Нафтогаз України", на серпень 2010 року борг за спожитий минулого року газ складає 2559,5 млн. грн., за цей рік - 3759 млн. грн., рівень розрахунків - лише 62%. Найбільшими боржниками є підприємства теплоенергетики Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Одеської, Запорізької, Рівненської, Львівської, Житомирської, Київської, Чернігівської областей, Криму та Києва.

Враховуючи наближення опалювального сезону, Генеральна прокуратура висунула перед органами прокуратури вимогу про активізацію роботи. При цьому, враховуючи, що в собівартості послуги теплопостачання і гарячого водопостачання 53% складає вартість газу, прокурори орієнтовані зосередити увагу на виконанні місцевими органами влади заходів щодо зменшення споживання газу, а саме: впровадження енергозбережних технологій, підвищення ефективності використання традиційних видів палива, забезпечення використання альтернативних джерел енергії і нетрадиційних видів палива, заміні застарілого і фізично зношеного устаткування.

У той же час, перевіряють питання щодо повноти вжитих Мінпаленерго, Мінжитлкомунгоспом і "Нафтогазом" заходів з метою підвищення дисципліни розрахунків і скорочення боргів за спожитий газ.