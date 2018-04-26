Російсько-білоруська "нафтова пляма" може "забруднити" Україну?

Білорусь і Росія - супер-дружні колись держави все глибше занурюються в протистояння. Конфлікти то сходять нанівець, то стрімко прогресують. Якщо газові розбирання завершилися відносно успішно, до речі, в них перемогу можна присудити Лукашенко, то «нафтянка» не дає спокою сусідкам. Спочатку суперечка була представлена як енергетична, але зі значним присмаком політики. Узагалі у всіх перипетіях білорусько-російських відносин є видимим жорсткий ланцюжок подій – Мінськ не визнав незалежність Південної Осетії і Абхазії, потім довго «тягнув кота за хвіст» з приводу вступу до Митного союзу, так і не взявши участі в офіційній церемонії його «народження», а потім і зовсім «згрішив» - надав притулок колишньому президенту Киргизії. Дійшла справа і до «кінематорграфічної війни». На російську спробу насолити Лукашенко - серіал «Хресний батечко» знайшлася білоруська відповідь – сюжет на ТБ про мандрівку російського прем`єра Володимира Путіна Далеким Сходом на «Ладі-Калині», можна додати і всім відомий прецедент біля посольства Росії в Мінську. Судячи з усього, продовження протистояння триває в економічній сфері.

Робити такі висновки є привід. На 7 вересня, як передає агентство БЕЛТА, заплановано засідання Економічного суду СНД (ЕС СНД) з розгляду білорусько-російської суперечки, що стосується неправомірного, на думку Мінська, стягнення Росією вивізних митних зборів на нафтопродукти, які поставляються до Білорусі. "Позиція Білорусі з цього питання вже сформована. Крім того, ...сторона зібрала численні висновки юристів-міжнародників, юридичних фірм, адвокатів, університетів не тільки Білорусі, але й ряду іноземних держав", - відзначають в Мінюсті Білорусі.

Цей конфлікт був каменем спотикання при створенні Митного союзу. І, здавалося би, він вичерпався входженням Мінська в об`єднання. Але мабуть російський тиск тепер не є таким вирішальним для Мінська, раз нафтове протистояння продовжується.

Як відзначають в Мінюсті Білорусі, «виходячи з висновку спеціалізованої юридичної консультації з обслуговування суб`єктів підприємницької діяльності при здійсненні ними зовнішньоекономічній діяльності, у даний час при вивезенні нафтопродуктів з Росії до Білорусі мають застосовуватися загальні норми угоди про вільну торгівлю від 13 листопада 1992 року, угоди про Митний союз і протоколу про введення режиму вільної торгівлі без вилучень і обмежень між Росією і Білоруссю від 6 січня 1995 року, а також договору про створення єдиної митної території і формування єдиного Митного союзу від 6 жовтня 2007 року. Згідно з цими документами, у взаємній торгівлі не повинні застосовуватися митні збори, кількісні обмеження і еквівалентні ним заходи. Таким чином, сплата експортного митного збору російськими суб`єктами при вивозі нафтопродуктів до Білорусі не має правового обґрунтування і є незаконною».

Як аргумент на користь білоруської позиції на засіданні ЕС СНД буде представлена позиція юридичної компанії Magisters: "застосування вивізних митних зборів при експорті нафтопродуктів з Росії до Білорусі свідчить про дискримінаційний режим, який ввела Росія по відношенню до Білорусі. Дії Росії суперечать принципам і основам СОТ".

Але на цьому білоруське відомство не зупинилося. Також на засіданні буде представлено юридичний висновок голови ЕС СНД у 1995-2004 роках Хайдархуджа Толібова, а в даний час адвоката. Він, посилаючись на ст.26 Віденської конвенції ООН від 23 травня 1969 року, заявляє: "Рішення уряду Росії про стягування вивізних митних зборів відносно нафтопродуктів підлягає безумовній відміні".

***Мінюст Білорусі 25 березня звернувся в ЕС СНД з позовною заявою з даного питання. З 1 січня 2010 року на підставі телетайпрограми першого заступника керівника Федеральної митної служби Росії продукти переробки нафти, зокрема нафтохімічна сировина, що поставляються з Росії до Білорусі, оподатковуються вивізним митом. Перше засідання за позовом ЕС СНД провів 21 квітня. Тоді було вирішено прийняти до розгляду позовну заяву уряду Білорусі до уряду Росії. На другому засіданні суду, що пройшло 18-19 травня, вирішувалися уточнюючі справу питання. Мінюст Білорусі 24 травня заявив про безпідставне затягування судового процесу, висловив категоричну незгоду з продовженням процесу підготовки справи до судового розгляду. 24 червня ЕС СНД ухвалив рішення про розгляд позову Білорусі до Росії 7 вересня. ЕС СНД виконує функції суду ЄврАзЕс, а з 1 липня 2010 року - суду Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії.

Ймовірно, у суді СНД це питання не вирішиться. Привід так вважати є. Умови, на яких Мінськ на засіданні міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕс) в Астані визнав свій вступ до Митного союзу, не оприлюднювалися. А як показує час, Росія нічим не поступилася. «Зігнавши» в конкретно їй необхідне об`єднання «лояльні» держави, вона залишилася на звичному імперському троні. Навіщо ж їй, звиклій діяти завжди в догоду власного виробника, поступатися в «нафтовому» питанні? І це похвально, якби йшлося про будь-яку іншу країну, а не про Білорусь. Йдучи багато років на всілякі поступки, остання вважатиме такий стан справ, м`яко кажучи, неправильним. Вона навіть удалася до ходу конем, купивши нафту у Венесуелі. Мінськ розглядав два напрями транспортування: Україна – основний, а Естонія – запасний. Маршрут перегонки: порт-залізниця-НПЗ. Не знімався з рахунків і трубопровід «Одеса-Броди». Перекачування ним нафти для Мінська могло сприяти задіюванню нафтопроводу у довго очікуваному аверсі.

***У травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. У травні-липні через Одеський торговий морський порт до Білорусі транспортовано 230 тисяч тонн венесуельської нафти. З Одеси нафта транспортується до Мозиря (Білорусь) залізничним транспортом. Перший танкер з Венесуели прибув до Одеси 25 квітня, другий – 19 червня, третій – 29 червня, четвертий – 19 липня. Згідно з домовленостями президентів Білорусі та Венесуели Олександра Лукашенко і Уго Чавеса, Мінськ планує купити у Каракаса 4 млн. тонн нафти в 2010 році і 10 млн. тонн – в 2011 році.

Олександр Лукашенко не раз обговорював це питання з Віктором Ющенком, під час перебування останнього на посту Президентом України. І при нинішній владі воно порушувалося, однак, як і раніше, безрезультатно.

Як заявив міністр транспорту і зв`язку України Костянтин Єфіменко: «У нас ухвалено було рішення, що якщо обсяг буде більше 9 млн. тонн, тоді це буде Одеса–Броди, а якщо буде близько 4 млн. тонн, то залишиться той маршрут, який зараз є».

Разом з тим, він нагадав, що раніше білоруська сторона заявляла про готовність забезпечення транзиту через територію України в обсязі до 10 млн. тонн нафти в рік, починаючи з 2011 року. У той же час Єфименко відзначив, що при задекларованих раніше Білоруссю обсягах поставок у 2010 році на рівні близько 4 млн. тонн, у поточному році поставки очікуються на рівні всього лише близько 1 млн. тонн. У зв`язку з цим міністр відзначив, що Україна не має наміру надавати білоруській стороні знижки на залізничні тарифи при транзиті сировини. Міністр також додав, що не бачить загрози для існуючої схеми поставок венесуельської нафти через територію України у зв`язку з початком поставок венесуельської сировини через прибалтійські порти. Він пояснив, що у зв`язку зі стягуванням митних зборів на кордоні Латвії і Литви дана схема не вигідна білоруській стороні. «Там є проблема: є перехід між Латвією і Литвою, там стягуються додаткові збори, і цей маршрут не зовсім вигідний. Вони привезли туди один танкер і зараз припинили», – відзначив Єфіменко.

Тобто, аргументів щодо вставляння Мінську палиць в колеса, названо достатньо. І, ймовірно, усі вони мають під собою підґрунтя. Не дає спокою наступне. Коли в газовій війні Олександр Лукашенко розпорядився перекрити транзит російського блакитного палива через Білорусь, я сказала тільки одне – поважаю...

Нана Чорна (УНІАН)