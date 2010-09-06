БЮТ проситиме МВФ направити створити спецкомісію стосовно розрахунків з “РосУкрЕнерго”

Блок Юлії Тимошенко звернеться до Міжнародного валютного фонду з проханням направити до України спеціальну групу, яка розслідуватиме ситуацію для недопущення розрахунку з “РосУкрЕнерго” коштами від МВФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з дипломатичним корпусом іноземних країн заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми звернемося в найближчі дні до Міжнародного валютного фонду з проханням направити спеціальну групу, яка розслідує ситуацію з “РосУкрЕнерго», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вже сьогодні є намагання за рішенням Стокгольмського арбітражу розрахуватися з “РосУкрЕнерго” грошима, отриманими від кредитів МВФ, що, в свою чергу, призведе до бюджетного дисбалансу. «Дисбаланс посилиться настільки, що Україна фактично змушена буде входити в систему ризиків повернення кредитів Міжнародному валютному фонду», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що це не просте питання, оскільки кредити, які надаються МВФ, формуються за рахунок сплати податків громадянами європейських країн. «І якщо громадяни ваших країн будуть фінансувати корупцію в Україні, мені здається, це потребує уваги», - сказала вона.

Лідер БЮТ наголосила, що її команда, яка працювала в уряді, готова надати вичерпну інформацію комісії, що буде направлена МВФ.