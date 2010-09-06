Найбільша нафтокомпанія Європи OMV пішла з Росії

Австрійська компанія OMV, найбільший виробник нафти і газу в Центральній Європі, продала свою частку в російських родовищах, вирішивши зосередитися на роботі на Каспії і Близькому Сході, передає Bloomberg.

OMV продала 74,9% в компанії Ring Oil Holding & Trading, яка володіє 10 ліцензіями в Росії - в Саратовській області і республіці Комі. Крім того, була продана саратовська компанія "Корсарнефть", яка здійснювала роботи на родовищах. Сума операції не розголошується.

Австрійська компанія прийшла у Росію в 2006 році, купивши велику частину Ring Oil Holding & Trading. Запаси цієї компанії оцінюються в 40 мільйонів баррелів нафтового еквівалента.

OMV була заснована в 1956 році. Активну експансію за кордон компанія почала в 2000-х. Зокрема, OMV придбала 25,1 відсотка Rompetrol Group, 45 відсотків Bayernoil-Raffinerieverbund, 50 відсотків Petrom, а також іноземні активи Preussag Energie і ряд інших активів. За даними на 2009 рік OMV займається видобутком і розвідкою в 17 країнах.