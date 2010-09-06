Крупногуртові ціни на нафтопродукти за тиждень знизилися в середньому на 1%

З 30 серпня по 6 вересня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,5-1,6% (в середньому на 1,0%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 30 серпня по 6 вересня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – знизилися на 1,6%, або 130 грн./т, – до 7900 грн./т;

на бензин А-92 – знизилися на 0,5%, або 40 грн./т, – до 8090 грн./т;

на бензин А-95 – знизилися на 1,1%, або 90 грн./т, – до 8190 грн./т;

на дизельне пальне – знизилися на 0,6%, або 40 грн./т, – до 7030 грн./т.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.