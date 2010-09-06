«Нафтогаз» має намір взяти кредит 400 млн. дол. у VTB Capital

НАК «Нафтогаз України» веде переговори з банком VTB Capital Plc (Великобританія), дочірньою структурою російського ВТБ, про відкриття кредитної лінії на загальну суму 400 млн. дол.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит планується залучити через проведення НАК «Нафтогаз України» тендеру з одним учасником. «Нафтогаз» має намір залучити кошти на період з 2010 по 2013 рік включно.

У повідомленні уточнюється, що в рамках кредитної лінії «Нафтогаз України» має намір насамперед освоїти кошти на суму, еквівалентну 1,055 млрд. грн., зокрема, в 2010 році – 112,2 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.