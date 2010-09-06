Фінінститути і акціонери «Набукко» підписали мандат на оцінку проекту

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), а також Nabucco Gas Pipeline International GMBH і акціонери «Набукко» підписали сьогодні мандат на початок оцінки вартості проекту.

Повідомлення про це оприлюднене на офіційному сайті газопроводу «Набукко».

Проведення оцінки проекту – необхідна процедура перед початком його фінансування.

Загальне фінансування будівництва «Набукко» може становити понад 4 млрд. євро, зокрема, 2 млрд. євро надасть ЄІБ, 1,2 млрд. євро – ЄБРР і 0,8 млрд. євро - МФК.

Єврокомісія сьогодні вітала підписання мандата, відзначивши важливість проекту «Набукко» для диверсифікації поставок газу до Європи.

Довідка УНІАН. 13 липня 2009 р. в Анкарі представники Туреччини, Австрії, Угорщини, Болгарії і Румунії підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу ”Набукко”. Проект передбачає поставки природного газу з Каспійського басейну до Європи в обхід Росії.

Проект ”Набукко” оцінюється у 7,9 млрд. дол. і передбачає транспортування природного газу до європейських країн через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням вже побудованого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 млрд. кубометрів газу. На початковій стадії трубопроводом планується перекачувати близько 15 млрд. кубометрів газу. На території Туреччини бути прокладено дві третини газопроводу - близько 2-х тисяч кілометрів з 3,3 тисячі.

Розпочати будівництво газопроводу планується в 2010 році, транспортування газу по ньому - у 2014-му.

Очікується, що проект «Набукко», метою якого є забезпечення поставок газу з Середньої Азії і Близького Сходу до Європи, буде споруджено до 2014 року. Потенційна потужність газопроводу – 31 млрд. куб. м газу на рік.