Підприємства ТКЕ мають погасити заборгованість за газ до кінця вересня – «Газ України»

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) мають сплатити ДК «Газ України» всю суму заборгованості за спожитий упродовж 2008-2010 рр. природний газ до кінця вересня цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДК «Газ України», така вимога була висунута на виробничій нараді за участю керівників місцевих органів влади (представників облдержадміністрацій і органів місцевого самоврядування) і теплопостачальних підприємств під головуванням першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимира ТРИКОЛИЧА і директора ДК «Газ України» Едуарда ШВИДКОГО, що відбулася 3 вересня ц.р. у центральному офісі ДК «Газ України».

У ДК «Газ України» відзначають, що станом на 1 вересня 2010 року заборгованість теплопостачальних підприємств (разом з АЕК «Київенерго») за спожитий в 2008-2010 рр. природний газ становить 6,64 млрд. грн.

Впродовж цього періоду найбільші борги накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської (827 млн. грн.), Донецької (777 млн. грн.), Харківської (742 млн. грн.) Луганської (382 млн. грн.), Запорізької (240 млн. грн.), Одеської (225 млн. грн.), Житомирської (126 млн. грн.), Львівської (117 млн. грн.), Київської (113 млн. грн.), Рівненської (100 млн. грн.) областей, а також АР Крим (140 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за 2008-2010 рр. понад 1,9 млрд. грн. На нараді повідомили, що Київська міська державна адміністрація повинна найближчим часом розрахуватися з АЕК «Київенерго», а та, у свою чергу, – з ДК «Газ України».

На нараді зазначалося, що побутові споживачі в цілому сумлінно сплачують за комунальні послуги, зокрема за спожиту теплову енергію. Рівень оплати населенням за спожиту теплову енергію становить 92-96%, проте кошти не надходять на рахунки ДК «Газ України» в повному обсугу.

Керівництво ДК «Газ України» попередило, що за наявності заборгованості за природний газ у тепловиробників компанія не укладатиме з боржниками договору на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. і не виділятиме їм планові обсяги природного газу.

Крім того, представники компанії вкотре наголосили, що через значну заборгованість підприємств ТКЕ за газ НАК «Нафтогаз України» вимушена залучати значні кредитні ресурси для своєчасних розрахунків за імпортований природний газ (до 7 числа наступного за розрахунковим місяця).

Під час обговорення питання формування тарифів ряд керівників місцевих органів влади і підприємств ТКЕ звернули увагу на необхідність проведення більш активної державної політики у сфері забезпечення формування економічно обгрунтованих тарифів на виробництво теплової енергії.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України "Про теплопостачання" відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової сплати споживачами за використаний природний газ.