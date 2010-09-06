Ціну російського газу буде переглянуто?

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ заявляє, що в найближчі місяць-півтора Україна і Росія інтенсифікують переговори щодо перегляду ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв`ю журналістам.

За словами М.ЗУРАБОВА, зараз передчасно говорити про остаточну конфігурацію ціни на російський газ для України.

Посол Росії в Україні сказав, що переговори з цього питання тривають, нагадавши, що останній раунд таких переговорів проводили співробітники Міністерства палива і енергетики України і компанії «Газпром». М.ЗУРАБОВ відзначив, що в результаті цих переговорів були сформульовані пропозиції, які, на думку Росії, могли б значно змінити порядок ціни на газ для України.

М.ЗУРАБОВ зазначив, що у найближчі місяць-півтора переговори з цього питання буде продовжено «на найвищому рівні».

Посол нагадав, що 26 жовтня у Києві відбудеться сьоме засідання Українсько-Російської міждержавної комісії з економічного співробітництва під керівництвом прем`єр-міністрів двох країн, на якому питання ціни на газ також обговорюватиметься.

М.ЗУРАБОВ не виключив, що представники двох країн також розглядатимуть цю тему і цього місяця.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня у Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази у Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш як на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Глава уряду відзначив, що насамперед у контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який закупляється Україною у Росії.

У свою чергу глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

В інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня він сказав: «Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну куди ще? І так достатньо».