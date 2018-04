Власниками держпакета «Прикарпатттяобленерго» стали дві кіпрські компанії

Власниками державного пакета акцій енергопостачальної компанії ВАТ «Прикарпаттяеобленерго» (м. Івано-Франківськ), реалізованого Фондом державного майна на торгах у серпні цього року, стали компанії Zokatitni Enterprises Ltd і Miosaria Commercial Ltd (обидві - Кіпр).

Про це говориться в повідомленні товариства, обнародуваному в системі розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Zokatitni Enterprises стала власником пакета у розмірі 12,5104%, Miosaria Commercial - 12,5105%.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2010 року Фонд державного майна продав ТОВ "Магнум-капітал" (м. Київ) 25,021% акцій енергопостачальної компанії «Прикарпаттяеобленерго» за 86 млн. 364 тис. 226,5486 грн. Відповідний державний пакет акцій було реалізовано на біржових торгах на «Українській біржі» в Києві. Фонд продав 25,931 млн. акцій (номіналом 0,25 грн.) за ціною 3,3306 грн за акцію.

ВАТ «Прикарпаттяеобленерго» є монопольним постачальником електроенергії на території Івано-Франківської області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 25,02% акцій «Прикарпаттяеобленерго» належать державі й передано в статутній фонд НАК "Енергетична компанія України". Недержавними акціонерами «Прикарпаттяеобленерго» є кіпрські компанії Lex Perfecta Ltd і Margaroza Commercial Ltd, які володіють пакетами по 24,99%, а також Kerelio Commercial Ltd – 12,719% акцій.

«Прикарпаттяеобленерго» в 2009 році збільшило прибуток на 12,3%, порівняно з 2008 роком – до 70,327 млн. грн.