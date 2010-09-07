Литвин критикує опозицію за порушення в церемонії відкриття сесії ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН критикує представників опозиційних фракцій за дії, які призвели до певних порушень в церемонії відкриття чергової сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відкриття VII сесії Верховної Ради.

За словами В. ЛИТВИНА, учора представники фракцій домовилися, що під час пленарного засідання сьогодні розглядатимуть питання, запропоновані коаліцією і опозицією, у тому числі про мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів і щодо енергетичної безпеки.

"Де реалізація наших домовленостей"?, - запитав В. ЛИТВИН, звертаючись до присутніх в сесійному залі, додавши, що вже учора увечері цю домовленість порушили.

Він у черговий раз закликав народних депутатів до діалогу. "Зробити це непросто буде, враховуючи кампанію місцевих виборів, але зробити треба", - сказав В. ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, перед початком церемонії відкриття VII сесії Верховної Ради народні депутати з фракції БЮТ безпосередньо на своїх робочих місцях розгорнули плакати з критичними написами щодо соціальної політики уряду. Зокрема, на місцях депутати розмістили плакати: "На кладовище раніше, ніж на пенсію!", "Стоп комунальному і газовому свавіллю"!, "Галопуючі ціни - геноцид українців", "Збільшення пенсійного віку - геноцид українців" і тому подібне. Самі "бютівці" перебували біля своїх робочих місць.