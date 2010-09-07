Казахстан купить у Росії завод зі збагачення урану

Переговори про придбання Казахстаном акцій одного з підприємств зі збагачення урану перебувають на фінальній стадії, повідомив сьогодні прем'єр-міністр Казахстану Карім Максимов на брифінгу у рамках 4 Байкальського економічного форуму в Іркутську.

Він не уточнив назву підприємства і розмір пакету акцій, пославшись на те, що не може розкрити інформацію до тих пір, поки не укладена угода. "Сьогодні ми проведемо переговори з Сергієм Кірієнко. Я підтверджую бажання уряду Казахстану придбати акції одного зі збагачувальних підприємств", уточнив Максимов, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Як пише агентство РІА Новини, "Росатом" дістав схвалення уряду Казахстану на угоду з придбання своєю дочірньою уранодобувною компанією ВАТ "Атомредметзолото" (АРМЗ) контрольного пакету канадської уранової компанії Uranium One, за який АРМЗ віддає, зокрема, свої частки у двох уранових копальнях в Казахстані.