Росія готова розглядати питання квотування безмитної нафти для Білорусі

Росія готова розглядати питання про збільшення до 1 жовтня 2010 року квоти безмитної нафти, що поставляється в Білорусію. Про це посол Росії в Білорусії Олександр Суріков повідомив журналістів у вівторок.

"Протокол діє, судячи з тієї інформації, яку ми маємо, білоруська сторона задоволена станом справ у нафтовій галузі. Виявлятиме білоруська сторона побажання з уточнення балансу до 1 жовтня - спільно розглядатиметься питання", - сказав посол, підкресливши, що доки білоруська сторона не виходила з такими проханнями.

При цьому Суріков завив, що сьогодні "складно спрогнозувати", як постачання венесуельської нафти в Білорусію можуть вплинути на зміну квоти безмитної російської нафти. "Я не виключаю, що це питання може бути підняте. Але як це відобразиться, мені складно сказати", - підкреслив він, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. У травні-липні через Одеський торговельний морський порт в Білорусь транспортовано 230 тисяч тонн венесуельської нафти.

З Одеси нафта транспортується в Мозир (Білорусь) залізничним транспортом.

Перший танкер з Венесуели прибув в Одесу 25 квітня, другий - 19 червня, третій - 29 червня, четвертий - 19 липня.

Згідно з домовленостями президентів Білорусі і Венесуели Олександра ЛУКАШЕНКА і Уго ЧАВЕСА, Мінськ планує купити у Каракаса 4 млн. тонн нафти у 2010 році і 10 млн. тонн - у 2011 році.