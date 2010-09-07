«Вугілля України» оголосило торги з залучення кредиту у 500 млн.грн.

Держпідприємство "Вугілля України" оголосило торги з відбору банку на надання поновлюваної кредитної лінії у розмірі 500 млн. грн.

Про це сказано в офіційному оголошенні торгів, розміщеному на офіційному веб-сайті Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, період надання послуги - листопад 2010 р. - грудень 2011 р.

Заявки на участь у тендері приймаються до 6 жовтня, тоді ж планують їх розкриття.

Нагадаємо, раніше Мінвуглепром планував емітацію "Вугіллям України" облігацій на суму 500 млн. грн., які планувалося направити до спеціального інвестиційного фонду для підтримки розвитку державних вуглевидобувних підприємств, створеного учасниками гуртового ринку вугільної продукції.

У червні Мінвуглепром визначив 63 перспективних шахти галузі, які вимагають для свого розвитку 47,3 млрд. грн. інвестицій на 5 років (до 2015 року).