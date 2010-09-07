«Нафтогаз» має намір укласти з «Укртрансгазом» договір на зберігання газу

НАК «Нафтогаз України» має намір укласти з своєю дочірньою компанією «Укртрансгаз» договір на зберігання природного газу в 2010-2011 рр. вартістю 420 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз» має намір укласти договір на період 2010-2011 рр.

«Нафтогаз» планує залучити «Укртрансгаз» до зберігання на підставі оголошення про тендер з одним учасником.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує систему магістральних трубопроводів і розташовані на території країни 12 підземних сховищ газу (ПСГ).