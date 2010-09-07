Грищенко сподівається, що Україні вдасться переконати Росію відмовитися від “Південного потоку”
Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сподівається, що Україні вдасться переконати Росію відмовитися від будівництва газопроводу “Південний потік”.
Про це К.ГРИЩЕНКО сказав в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.
“На жаль, попередній уряд попрацював, щоб створити переконання у тих, хто займається газовою проблематикою в Росії, що розраховувати на нас складно. Тому тепер це вимагає додаткових зусиль і потребує певного часу. Сподіваюсь, ми переконаємо”, - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чому Україна хоче переглянути газові домовленості з Росією, К.ГРИЩЕНКО зауважив, що в усіх угодах є багато моментів, які порушують баланс інтересів двох сторін. На жаль, сказав він, попередній уряд, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО підписала такі угоди, які поставили Україну в “надскладне становище, в якому ми ніколи не були під час незалежності”. “Ми виходимо з цієї проблеми з великими складнощами, але вже вирішили значною мірою найголовніше і невідкладне – ми домоглись отримання знижки протягом наступних десяти років”, - наголосив міністр.
За його словами, для довгострокової співпраці необхідно знайти довгострокові спільні інтереси у транспортуванні максимально великого обсягу газу саме українською газотранспортною системою. “Ми переконуємо росіян, що “Південний потік” просто не потрібний, це марнотратство, створення додаткових екологічних проблем, і не тільки екологічних, в басейні Чорного моря”, - додав К.ГРИЩЕНКО.
Довідка УНІАН. Газопровід “Південний потік" (South Stream) планується побудувати до 2013 року. Витрати на весь проект оцінюються приблизно в 25 мільярдів доларів. Газопровід буде прокладений по дну Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна пройде через Грецію до Італії, а друга - через Сербію і Угорщину до Австрії. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 47-63 мільярди кубометрів газу за рік.