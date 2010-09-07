Суд дав Росії і Білорусі місяць на вирішення "нафтової" суперечки

Економічний суд СНД дав один місяць на те, щоб Росія і Білорусія самостійно домовилися про мита на нафтопродукти. Про це повідомляє РИА "Новости".

Таким чином, суд задовольнив клопотання Москви, яка просила перевести вирішення суперечки в позасудовий порядок. Він також відмовив Мінську, який вимагав тимчасово заборонити Росії стягувати експортні мита на нафтопродукти до врегулювання конфлікту.

Міністр юстиції Білорусії Віктор ГОЛОВАНОВ заявив, що проти такого результату справи, оскільки процедура примирення можлива тільки за згодою двох сторін. Він пояснив, що Мінськ готовий піти на угоду тільки в тому випадку, якщо буде введена тимчасова заборона на стягування мит. У відповідь на це голова економічного суду Файзулло АБДУЛЛОЄВ пояснив, що у випадку, якщо через місяць дві держави не домовляться, то 7 жовтня суд почне розгляд позову по суті.

У свою чергу, замміністра юстиції РФ Василь ЛІХАЧОВ відзначив важливість даного процесу, оскільки це перший позов, який економічний суд СНД розглядає, маючи повноваженнями економічного суду ЄврАзЕс. При цьому, на думку ЛІХАЧОВА, сторони цілком можуть домовитися. Представник Росії заявив, що "треба брати два листи паперу, ручки і писати аргументи однієї і другої сторони".

Нагадаємо, у позовній заяві Білорусія, посилаючись на міжурядову угоду про вільну торгівлю від 13 листопада 1992 р. і протокол про введення режиму вільної торгівлі між Білорусією і Росією від 6 січня 1995 р., заявляла, що РФ не має права стягувати митний збір на нафтопродукти. Згодне йому, сторони домовлялися не застосовувати мита у взаємній торгівлі.

Позов був поданий ще до підписання документів про створення Митного союзу, і тепер білоруська сторона вважає, що стягування мит неправомірне не тільки відносно нафтопродуктів, але і відносно сирої нафти. Тому, якщо навіть суд у результаті стане на сторону Мінська, проблему не можна буде назвати вирішеною.